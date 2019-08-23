سيناريو إيكاردي انتهى؟ الأرجنتيني يحصل على القميص رقم 7 مع إنتر

نادي إنتر أعلن قائمة الفريق قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

قائمة الأفاعي تضم 29 لاعبا وقد يخرج أي لاعب في الأيام القليلة المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية.

حصول إيكاردي على القميص رقم 7 قد يؤكد تقلص فرص ضم التشيلي أليكسيس سانشيز من صفوف مانشستر يونايتد.

وكان الوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو قد حصل على القميص رقم 9 عقب تحطيمه الرقم القياسي بعدما أصبح أغلى لاعب في النادي.

واندا نارا وكيلة وزوجة إيكاردي نشرت صورة لها مع زوجة الأرجنتيني لاوتارو مارتينز مهاجم إنتر أثناء الاحتفال بعيد ميلاده معلقة قائلة: “عام آخر سويا”.

ووفقا لـ “سبورت ميدياسيت” و “سكاي سبورتس إيطاليا” فأن اللاعب تم استدعائه للتدريب في سان سيرو لاحقا.

وغاب إيكاردي عن الفترة التحضيرية للموسم الجاري عقب انضمام أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق وإعلان الإدارة وضعه على قائمة الانتقالات.

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :”علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل”.

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :”قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي”.

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :”إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو”.

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع “كالتشيو ميركاتو” خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي “بقرار شخصي منه” وفقا لما أعلنه سباليتي.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

قائد الفريق السابق البالغ 26 عاما سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات

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