الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفيرالأمريكي في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد براين مكفيترز لعدم تواجد السفير الأمريكي في العراق.

وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إن العراق وحكومته يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي، وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه.

وأضاف الحكيم أن العراق “ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه، وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة وأنه ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية”.

وحث الحكيم الجانب الأمريكي “على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات”.

وجرى خلال لقاء الاستدعاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ومناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، والقضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة الإرهاب، بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

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