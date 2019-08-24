أيرلندا تهدد بحق النقض على الاتفاقية المزمعة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع دول ميركوسور

هددت أيرلندا باتخاذ حق النقض “فيتو” ضد الاتفاقية التجارية المزمع توقيعها بين الاتحاد الأوروبي وتجمع دول أمريكا الجنوبية “ميركوسور” بسبب الحرائق المشتعلة في منطقة الأمازون بالبرازيل، وذلك إذا لم تقم البرازيل بالجهود اللازمة لحماية الغابات المطيرة.

نقلت ذلك وكالة برس أسوسييشن البريطانية، اليوم الجمعة، عن رئيس الحكومة الأيرلندية ليو فارادكار.

وقال فارادكار: “أنا قلق للغاية لان الحرائق والدمار في غابات الأمازون وصلت هذا العام إلى مستوى غير مسبوق”.

يبقى عامان على المصادقة على الاتفاقية التجارية التي يجري التفاوض بشأنها حاليا بين الاتحاد الأوروبي ودول اتحاد ميركوسور.

وأوضح فارادكار قائلا: “سوف نراقب خلال هذين العامين سلوك البرازيل مع البيئة بدقة تامة”. يدور جدل كبير في أيرلندا حول الاتفاقية التجارية التي يعتزم إبرامها بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور وهي البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوراجواي. ويخشى المزارعون في أيرلندا من أن يتعرضوا للخروج من المنافسة في سوق اللحوم متخوفين من أن تحصل الدول الأوروبية على لحوم رخيصة من أمريكا الجنوبية بمقتضى الاتفاقية. يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدد بعرقلة اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع دول أمريكا الجنوبية “ميركوسور” بسبب “كذب” الرئيس البرازيلي بشأن إجراءات حماية المناخ وهو ما أدى إلى حرائق غابات الأمازون. ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الرئيس الفرنسي القول إنه أصبح من الواضح أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو غير جاد فيما يتعلق بالالتزام بمعالجة ظاهرة التغير المناخي عندما تحدث أمام قادة مجموعة الدول العشرين في القمة التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية في وقت سابق من العام الحالي. وقال بيان مكتب الرئاسة الفرنسية إن “الرئيس (الفرنسي) يمكنه فقط استنتاج أن الرئيس بولسونارو كذب عليه في أوساكا” خلال قمة مجموعة العشرين. “وفي ظل هذه الظروف فإن فرنسا تعارض اتفاق ميركوسور”. وكتب ماكرون على تويتر إن “منزلنا يحترق. حرفيا.. غابات أمازون المطيرة الرئة التي تنتج 20 بالمائة من الأوكسجين لكوكبنا تضرم بها النيران”. في المقابل انتقد الرئيس البرازيلي، نظيره الفرنسي بسبب الدعوة لمناقشة موضوع حرائق غابات الأمازون خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها بلاده غدا. وقال بولسونارو عبر حسابه على تويتر: “يؤسفني أن يسعي الرئيس ماكرون إلى طرح قضية داخلية للبرازيل وبلدان الأمازون الأخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. يذكر أن “جان كلود يونيكر” رئيس المفوضية الأوروبية أعلن في يونيو الماضي توصل الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية التجاري المعروف باسم “ميركوسور” إلى اتفاق لتحرير التجارة بين الجانبين بعد نحو 20 عاما من المفاوضات. وسيؤدي اتفاق تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور”، إلى قيام سوق حرة تضم حوالي 800 مليون نسمة، لتكون واحدة من أكبر مناطق التجارة في العالم.

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