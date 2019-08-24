مواعيد مباريات السبت 2482019 والقنوات الناقلة.. الزمالك في إفريقيا وقمة إنجليزية

يقدّم أهم مواعيد مباريات السبت الكروي الناري الموافق 24 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.

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البداية في دوري أبطال إفريقيا والاختبار الأول لـ ميلوتين سريدويفيتش “ميتشو” كمدرب للزمالك.

الفارس الأبيض يستقبل ديكاداها الصومالي على استاد برج العرب في التاسعة مساء، بإياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا. مباراة تنقلها محطة أون سبورت.

بالتحوّل إلى القارة العجوز والدوري الإنجليزي، يصطدم ليفربول بضيفه أرسنال على ملعب أنفيلد في السادسة والنصف مساء، لفض شراكة صدارة المسابقة، وتُنقَل القمة عبر beIN Sports 2.

وفي منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي أيضا، وعبر beIN Sports 2 كذلك، يلعب تشيلسي أمام مضيفه نورويتش سيتي في الواحدة والنصف مساء.

وعبر نفس المحطة، يواجه مانشستر يونايتد ضيفه كريستال بالاس في الرابعة مساء.

وفي الدوري الإسباني، يستقبل ريال مدريد نظيره بلد الوليد في السابعة مساء عبر beIN Sports 3.

ويفتتح يوفنتوس الدوري الإيطالي بالحلول ضيفا على بارما في السادسة مساء عبر beIN Sports 4.

وفي الدوري الألماني يستقبل شالكة نظيره بايرن ميونيخ في مباراة كلاسيكية بالسادسة والنصف مساء، وتُنقَل عبر beIN Sports 5.

أما قمة الدوري البرتغالي بين بنفيكا وبورتو، فتقام في الثامنة مساء.

ويلعب المحترف المصري كريم حافظ مع فريقه قاسم باشا في مواجهة ألانياسبور بالدوري التركي في التاسعة إلا ربع مساء.

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