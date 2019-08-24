رئاسة أوروجواي تعلن إصابة الرئيس تاباري فازكيز بورم خبيث في الرئة

أعلنت رئاسة أوروجواي الجمعة إصابة الرئيس تاباري فازكيز بورم خبيث في الرئة.

وأفاد بيان وقعته إدارة الصحة بالرئاسة، بإن الرئيس فازكيز (79 عامًا) “في حالة ممتازة” وخضع لفحوصات طبية “بدون مضاعفات”.

وأضاف البيان أن علاجه سيعتمد على نتائج الدراسات التي تتم حاليا.

وشغل السياسي فازكيز الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، ومهنته أخصائي أورام، منصب الرئيس في الفترة بين عامي 2005 و2010 ومنذ عام 2015 وحتى الآن.

ولن يترشح فازكيز للانتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في تشرين أول/أكتوبر نظرا لأن الدستور يحظر تولي أي رئيس فترتين رئاسيتين متتاليتين.

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