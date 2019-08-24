حفتر يرفض لقاء السراج

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط، أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رفض مساعي دولية، سعت لعقد جولة جديدة من المباحاثات تجمعه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأشارت ذات المصادر إلى أن السراج يواجه ضغوطا كبيرة، بعد الخسائر التي تكبدتها قواته في مواجهة الجيش الوطني، وأنه عجِز عن إقناع المجتمع الدولي، أنه قادر على كبح جماح المجموعات المسلحة في العاصمة.

ميدانيًا، أوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الجيش الوطني نجح في صدّ واقتحام تمركزات المجموعات المسلحة ومن بينها “شورى بنغازي” ومسلحين من مدينة الزاوية، في محيط مدينة غريان وغوط الريح.

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