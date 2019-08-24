استحداث قسم جديد لجوازات هيئة الشرطة وموظفي الوزارة

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته باستحداث قسم جوازات الشرطة ليقدم خدمته لاعضائها وموظفي الوزارة في مختلف المدن والمناطق وذلك في إطار اهتمامه المتواصل بأفراد هيئة الشرطة وموظفي الوزارة.

تعليمات وزير الداخلية جاءت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على هامش اجتماع بوشناف مع مسؤولي فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية وبنغازي.

وبحث الجانبين سير عمل المصلحة وآليات توفير جوازات السفر للمواطنين والمرضى وجرحى القوات المسلحة.

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