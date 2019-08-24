رسالة السفير الامريكي لليبيين

ايوان ليبيا – وكالات :

قال السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في أول ظهور له أن بلاده تدرك أن الليبيين يتوقون لتأمين مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وأن الولايات المتحدة تشترك معهم في تحقيق هذا الهدف.

السفير الامريكي أشار في تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية للسفارة إلى ان تعيينه جاء كخطوة جديدة لأول مرة منذ عامين حيث تم تكليفه سفيراً لبلاده بتعيين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتم المصادقة على تكليفه من مجلس الشيوخ الأميركي.

وأشار نورلاند إلى أنه خلال العامين الماضيين عملت مجموعة متتالية من الدبلوماسيين الأمريكيين ذوي الخبرة كقادة مؤقتين للسفارة الأميركية في ليبيا.

وأكد أن مهمته ترتكز على العمل مع جميع الأطراف في ليبيا في الغرب والشرق والجنوب والتي تسعى لتشكيل دولة ليبية موحدة بإمكانها الصمود وحدها كقوة قادرة على ضمان الاستقرار وتحقيق الرخاء في جميع أنحاء البلاد.

كما شدد على مشاركة بلاده بفاعلية في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال التفاوض والحل التوافقي، منوهاً على حاجته إلى أن يستمع إلى ما يشغل الليبيين حيث يحاول توسيع اتصالاته مع الليبيين وخاصة الشباب الفاعل.

ولفت إلى أنه ومنذ وصوله إلى تونس في 14 أغسطس قد تحدث مع قادة رئيسيين في المشهد الليبي من جميع الجهات، معبراً عن تطلعه إلى أن يلمس شخصياً ما اشتهر به الشعب من طيبة لا مثيل لها وعن رغبته في رؤية المواقع التاريخية المدهشة التي تشتهر بها ليبيا في جميع أنحاء العالم.

ختاماً إعتبر أن مهمة الليبيين ليست سهلة ولكن بلاده تقف إلى جانب الليبيين في بحثهم عن السلام والازدهار لجميع أبناء الوطن.

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