مؤتمر جيامباولو: بن ناصر قد يشارك كبديل.. وسوق الانتقالات مازال مفتوحا أمام سوزو

المدير الفني الجديد لميلان يسجل الظهور الأول الرسمي له عبر المؤتمر الصحفي قائلا: “أنه حلم بالنسبة لي وفرصة كبيرة لي وللاعبين، ميلان نادي أكثر من رائع، ولدي نظرة إلى أين نذهب وما هي الخطوات”.

وتابع “احتاج فقط وقتا للعمل مع اللاعبين وأسلوب اللعب، دون تراجع حتى لو كانت هناك صعوبات، ميلان يمتلك ملايين المشجعين في العالم وهذا ما تحتاج لمعرفته بماذا يمثل هذا النادي”.

وعن إمكانية ظهور الجزائري إسماعيل بن ناصر في مواجهة الغد رد: “لم يكن الجزائري سيئا عندما انضم لنا، قد يلعب كبديل غدا بينما سيكون هناك وقت لتقديم الآخرين، علينا إقحام كل لاعب في مشروعنا”.

وانضم بن ناصر الوافد الجديد منذ أسبوعين فقط إلى تدريبات ميلان عقب تحقيقه لقب كأس الأمم الإفريقية وحصده جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولا يعد جيامباولو قلقا من صيام البولندي شيشتوف بيونتيك عن التهديف في الفترة التحضيرية مواصلا “لقد عانى من بعض التدريبات المكثفة، وسيكون هو من يسدد ركلات الترجيح هذا الموسم”.

وتحول مركز الإسباني سوزو من الجناح إلى صانع الألعاب في خطط الإيطالي ليُكمل “الجميع رأي سوزو كجناح الذي شارك به بشكل دائم لكن يقدم أداء جيد للغاية في مركز صانع الألعاب ولم يرفض تجربة الأمر، هو سعيد ببقائه لكن سوق الانتقالات مازال مفتوحا وكل شيء متاح”.

وارتبط الإسباني بالرحيل عن صفوف ميلان في ظل اهتمام روما وفيورنتينا بالحصول على خدماته.

وخرج كل من بيبي رينا وثيو هيرنانديز ولوكاس بيليا من قائمة ميلان لمواجهة الغد بسبب الإصابة.

واختتم المدير الفني حديثه عن أندريه سيلفا قائلا: “هو متأثر قليلا بسوق الانتقالات لكن يتدرب بشكل جيد ويمكنني الاعتماد عليه وإذا احتاجت له سوف يشارك”.

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