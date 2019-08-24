سيالة يهدد موظفي وزارة الخارجية في الخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة رسالة جديدة إلى كافة السفارات والبعثات الليبية بالخارج مهدداً فيها بعضهم بعبارة ” أسمائكم مدونة لدينا ” لعدم إتخاذهم إجراءات يطلب ضرورة إتخاذها في وقت يحتدم فيه الخلاف بينه وبين ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك بسبب كثرة مخالفاته للقانون .

وجاءت هذه الرسالة من سيالة مشيرة إلى تعليماته الصادرة بشأن البيانات والرسائل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، سواء بإبلاغ سلطات الدولة المعتمدين لديها أو مقابلة المسؤولين فيها أو بعقد المؤتمرات الصحفية لتوضيح مضمونها الذي يتحدث عن بطولات قوات الوفاق وحجم إعتداءات الطرف المقابل وما إلى ذلك .

كما طالب سيالة موظفيه بالخارج بالتقيد أيضاً بالاتصال بوسائل الاعلام المختلفة وخاصة مجريات الأحداث التي توضح ما تعرضت له مدينة طرابلس والسكان المدنيين من ” اعتداءات صنفت على أنها جرائم حرب ” وفقاً لنص الرسالة .

وتقدم سيالة بالشكر والتقدير للسفارات والبعثات التي قال بأنها قامت بموافاته بالإجراءات المتخذة بالخصوص قائلاً بأنها ( مسجلة لدينا) متمني لها النجاح والتوفيق وبذل المزيد من الجهد والعطاء للرقي بمستوى العمل بوزارة الخارجية .

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