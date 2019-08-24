الملف الليبي على طاولة اجتماعات الدول السبع الكبرى

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت الهيئة العامة للإستعلامات المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى التي ستبدأ اليوم في مدينة بياريتز الفرنسية.

الهيئة أوضحت في تقريرها بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن السيسي سيناقش على هامش القمة التعاون المصري مع فرنسا والدول الأوروبية على حل قضايا المنطقة والتي من المتوقع أن يكون الملف الليبي من أبرزها.

وجاءت مشاركة السيسي في القمة بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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