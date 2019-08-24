جونسون: على الاتحاد الأوروبي التخلي عن شبكة الأمان الإيرلندية لتجنب بريكست من دون اتفاق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي عن إصراره على شبكة الأمان الأيرلندية لتجنب بريكست من دون اتفاق.

وقال جونسون للصحفيين، أثناء توجهه للمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياريتس “لا أريد بريكست من دون اتفاق، أقول لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا لا يريدون بريكست من دون اتفاق، علينا التخلص من شبكة الأمان من المعاهدة”.

ورد أيضا على رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي كان قد حض جونسون على ألا يتذكره التاريخ بأنه “سيد اللا اتفاق”.

وقال جونسون، “إذا كان دونالد توسك لا يريد أن يعّرف عنه التاريخ بأنه سيد بريكست من دون اتفاق، يتعين أخذ تلك النقطة في عين الاعتبار أيضا”.

وكان توسك قد قال خلال مؤتمر صحافي في بياريتس “مسألة واحدة لن أتعاون بشأنها هي لا اتفاق ولازلت آمل ألا يريد رئيس الوزراء جونسون أن يتذكره التاريخ بأنه سيد اللا اتفاق”. وأضاف “نحن على استعداد للإصغاء لآراء عملانية وواقعية ومقبولة من جميع الدول الأعضاء ومنها إيرلندا، في حال كانت الحكومة البريطانية مستعدة لطرحها للنقاش”. وشبكة الأمان بند يضمن عدم عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني. ووصف جونسون ذلك البند بأنه “غير ديمقراطي” لأنه يطلب من لندن الإبقاء على قوانينها متماشية مع قوانين الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة انتقالية عندما تخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد. ويقول الاتحاد الأوروبي، إن شبكة الأمان ضرورية لتجنب عودة حدود يمكن أن تؤدي إلى اقتتال مذهبي في الجزيرة. وقد وعد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر “مهما كلف الأمر.

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