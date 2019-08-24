بالفيديو – هدفان وإبداع في ملخص صلاح أمام أرسنال

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

صلاح شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية ونجح في تسجيل هدفين.

الريدز لم يظهروا بشكل جيد في الشوط الأول، بينما جاءت الفرصة الأقرب لهم عن طريق صلاح من تسديدة قوية في الدقيقة 37 مرت بجوار القائم.

ولكن الأمور اختلفت تماما في الشوط الثاني ليقود صلاح فريقه للانتصار.

في البداية حصل صلاح على ركلة جزاء مع انطلاق الشوط الثاني بعد شد من جانب دافيد لويز.

وترجم صلاح الركلة بنفسه بنجاح في الشباك معلنا عن هدف فريقه الثاني في مرمى أرسنال.

بعدها وتحديدا في الدقيقة 58 انطلق محمد صلاح ليمر بأفضل طريقة ممكنة من دافيد لويز قبل أن يخترق منطقة الجزاء ويسدد أرضية الشباك.

ثنائية صلاح في مرمى أرسنال كتبت هدفه الشخصي السادس في مرمى الفريق اللندني في مواجهته السادسة معهم.

صلاح هز شباك أرسنال بقميص تشيلسي مرة، وبقميص ليفربول 5 مرات.

وسدد صلاح 5 تسديدات على مرمى أرسنال من بينهم هدفين.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا