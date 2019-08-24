قائمة برشلونة – غياب ميسي.. وظهور لاعب مواليد 2002 أمام بيتيس

إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أعلن قائمة مكونة من 18 لاعبا، والقائد الأرجنتيني ليس ضمنها.

الهداف التاريخي لـ برشلونة غاب بالفعل عن المران الأخير للبلاوجرانا اليوم السبت، ليكون خروجه منطقيا من قائمة المباراة.

وغاب ميسي عن مباراة الجولة الأولى أمام أتليتك بلباو بداعي الإصابة، مواجهة خسرها برشلونة بهدف نظيف.

وشهدت القائمة عدت غيابات أخرى مؤثرة بداعي الإصابة، تمثلت في لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى نيتو حارس المرمى الاحتياطي.

ووجّه فالفيردي الدعوة إلى المهاجم البنيني أنسو فاتي صاحب الـ16 عاما، إذ وُلد في أكتوبر 2002.

قائمة برشلونة لمواجهة بيتيس:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إينياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – نيلسون سيميدو – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – رافينيا ألكانتارا – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج

الهجوم: أنطوان جريزمان – كارليس بيريز – أنسو فاتي

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