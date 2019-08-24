كلوب: هدف صلاح مُذهل.. ولسنا في ديزني لاند

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. ()

صلاح شارك أساسيا ونجح في تسجيل هدفين، الأول من علامة الجزاء والثاني بعد انطلاقه ولا أروع.

وقال كلوب: “القرار بخصوص ركلة جزاء صلاح كان واضحا للغاية بكل تأكيد”.

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة “هدف صلاح الثالث يُعد مذهلا. يا له من هدف”.

وواصل “أرى أننا قدمنا مباراة رائعة للغاية. أداء مميز مليء بالطاقة والحماس والقتالية”.

وأردف “لم نتوقع طريقة لعب أرسنال في الشوط الأول، وكنا نحتاج للعب بشكل أسرع خلف ظهيري الجنب”.

وأشار “لسنا في ديزني لاند. لا نحتاج لجعل الجميع يشعر بالحماس في كل ثانية خلال أحداث المباراة”.

وأكمل حديثه قائلا: “اللاعبون قدموا المطلوب منهم تماما”.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة بـ 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تجمد أرسنال عند النقطة السادسة وتلقى هزيمته الأولى هذا الموسم.

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