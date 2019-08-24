زعيم المعارضة التركية: لم يكن لدينا مشكلة مع سوريا أو مصر.. تركيا أصبحت وحيدة ومعزولة في شرق المتوسط

وصف زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو مصر بأنها أكبر وأقوى دولة في منطقة الشرق الأوسط – حسب وسائل إعلام تركية-

جاء ذلك في تصريحات هاجم فيها رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس الجمهورية التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، بسبب انتقادات وجهها له مؤخرًا.

كان أردوغان قد سخر من كيليتشدار أوغلو واتهمه أنه لا يعرف قيمة “العَلَم” التركي، على خلفية انتقاداته سياسات حزب العدالة والتنمية الخاصة بالأزمة القبرصية.

زعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو، رد قائلًا: “لا يمكنكم أن تعرّفوا رئيس حزبٍ هو خلف مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، قيمة العلم”.

وعلق كيليتشدار أوغلو على آخر التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط، قائلًا: “لماذا تورطنا في مستنقع الشرق الأوسط؟ ما الذي تفعله تركيا في الشرق الأوسط؟ ليخرج أحد وليكشف لنا سبب وجودنا في الشرق الأوسط! لقد دخلنا إلى هنا وهناك. لماذا كل هذا؟ لقد كان أردوغان أحد رؤساء مشروع الشرق الأوسط الكبير، وصدرت له تعليمات وتحرك. لقد سألته: أي قوة خارجية دفعتك للدخول في مستنقع الشرق الأوسط؟ دون إجابة”. وتساءل كيليتشدار أوغلو عن القوى الخارجية التي تدفع أردوغان للتورط في خلافات وأزمات في الشرق الأوسط، قائلًا: “لم يكن لدينا مشكلة مع سوريا. لم يكن لدينا مشكلة مع مصر. لماذا تنازعنا مع مصر؟ مصر هي أقوى دولة في الشرق الأوسط. أنا أقولها، لقد أصبحت تركيا وحيدة ومعزولة في شرق المتوسط”.

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