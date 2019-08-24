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السفيرة المصرية في بوروندي تستقبل الممثل الإقليمي لمنظمة اليونسكو بمنطقة وسط إفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

استقبلت السفيرة د. عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، خالد صلاح، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، خلال زيارته الحالية إلى بوروندي، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في تعزيز مجالات توثيق الفنون المحلية وإقامة المؤسسات الثقافية والتعليمية والبحثية في بوروندي.
وقام الممثل الإقليمي لليونسكو كذلك بتفقد المعرض الدائم للفنون المصرية والمكتبة الإلكترونية بمقر السفارة المصرية في بوروندي.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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