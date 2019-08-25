سوريا تتصدى لـأهداف معادية.. وإسرائيل تعلن مسئوليتها

أعلنت دمشق، الأحد، أن المضادات الجوية السورية تصدت لـ”أهداف معادية” فوق عاصمة البلاد، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بسماع دوي انفجارات في دمشق قبل إعلانها أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لـ”أهداف معادية”.

وتابعت الوكالة عند الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي أن “العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف وتسقط معظمها في المنطقة”.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بقصف أهداف في بلدة عقربا بغوطة دمشق لمنع “فيلق القدس” الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.

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