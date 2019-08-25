راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم.. وزيدان يواجه مشكلة

راموس شارك في تعادل ريال مدريد 1-1 أمام بلد الوليد بالجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسُئل راموس عن رأيه في نيمار بعد المباراة، وإجابة قائد إسبانيا جاءت صريحة: “لطالما قلت إن نيمار واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم بالنسبة لي”.

واستدرك في حديثه إلى الصحفيين: “لكن الحديث عن لاعبين ليسوا معنا سيكون تقليلا من الاحترام للقائمة التي نملكها، وللاعبين الجدد الذين انتدبناهم”.

وأكمل: “سنرى ما سيحدث في المستقبل”.

لاعب آخر نال جانبا من حديث راموس، هو الكوستاريكي كيلور نافاس الذي ترددت الأنباء عن رغبته في مغادرة ريال مدريد.

راموس صرّح: “أعتقد أن نافاس واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، الصراع على هذا المركز كان قائما دائما، حضرنا فترة إيكر (كاسياس)، وأعتقد أن ريال مدريد يمتلك الآن ثنائي مميز في حراسة المرمى، أتفهم أنها مشكلة لـ زيدان”.

وأردف: “أرغب في استمرار نافاس معنا، إنه حارس مرمى مميز، وصديق مميز”.

وعن أداء فريقه أمام بلد الوليد: “لا أعتقد أننا نعاني من عقم هجومي، احتجنا إلى بعض الحظ، الفريق قدّم كرة قدم مميزة، لقد استمعت من الخلف”.

ريال مدريد اكتفى برفع رصيده إلى 4 نقاط، ليفرّط مبكرا في نقطتين بأولى مبارياته على ملعبه في الموسم.

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