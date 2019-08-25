مقتل 5 عراقيين وإصابة 10 في هجوم لـداعش جنوبي مدينة الموصل

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش شن هجومًا استهدف ملعبًا خماسيًا لكرة القدم في إحدى القرى، أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، جنوبي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وأبلغت مصادر وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “أن عناصر في تنظيم داعش هاجمت ليلًا ملعبًا خماسيًا لكرة القدم في قرية الإمام زين العابدين، رافقه قصف بالقذائف، أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 10، وأن قوات الحشد الشعبي التركماني صدت الهجوم”.

وأوضحت، أن القوات العراقية هرعت إلى مكان الأحداث وانتشرت بحثًا عن عناصر التنظيم الذين لاذوا بالفرار.

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