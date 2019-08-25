رئيس الأرجنتين يبدأ حملته الانتخابية بـسيلفى القصر الرئاسى مع زوجته | صور

أطلق الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكري حملته الانتخابية قبل الانتخابات العامة التي ستجري في 27 أكتوبر الجارى، بعد حصوله على 32٪ فقط من الانتخابات الأولية التى جرت في 11 أغسطس.

وأمام الآلاف من داعميه، استهل ماكري حملته الانتخابية بالتقاط صور السيلفى مع السيدة الأولى جوليانا عواضة من أعلى شرفة قصر كازا روزادا الرئاسي ، في بوينس آيرس، بحسب الصور التى التقطتها وكالة أنباء رويترز.

وشارك الآلاف في مسيرة ليلة السبت ـ الأحد في بوينس آيرس لدعم الرئيس موريسيو ماكرى.

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