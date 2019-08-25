ترامب وجونسون.. تطابق الشكل والرأي يظهر في قمتهما الأولى | صور

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أولى محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا، وأعرب ترامب عن دعمه له واصفاً إياه بأنه “الرجل المناسب” لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس. ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب ترامب أن جونسون “لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة”.

وبدا تطابق الشكل والانسجام فى الرأى بين الرجلين واضحاً من خلال الصور التى التقطتها عدسات وكالات الأنباء الدولية.



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