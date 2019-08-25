تحليق إسرائيلي مكثف في سماء بيروت بعد ساعات من سقوط طائرتين بدون طيار

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد بأن سماء العاصمة بيروت تشهد تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي، وعلى علو منخفض.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي ينفذ تحليقًا على علو منخفض أيضًا في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.

ويأتي هذا بعد ساعات من تحطم طائرتين إسرائيليتين بدون طيار في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكدت حركة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران، أن إحداهما سقطت بينما انفجرت الأخرى خلال التحليق، نافية بذلك استهدافها لهما.

تجدر الإشارة إلى أن الضاحية الجنوبية تعد معقل حزب الله.

ولم يصدر بعد أي تعقيب من إسرائيل بشأن الطائرتين. وتأتي حادثة الطائرتين بعد ساعات من إعلان إسرائيل شن غارات على أهداف تابعة لإيران وميليشيات شيعية في سوريا.

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