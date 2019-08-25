ماكرون: مجموعة السبع اتفقت على العمل المشترك بشأن إيران لتهدئة التوتر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران.

وقال ماكرون لمحطة (إل.سي.إي) التليفزيونية “اتفقنا على ما نريد قوله بشكل مشترك بشأن إيران… هناك رسالة من مجموعة السبع بشأن أهدافنا، واشتراكنا فيها أمر مهم ويجنبنا انقسامات ستضعف الجميع في نهاية المطاف”.

وأضاف ماكرون “الجميع يرغب في تجنب الصراع وكان (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب واضحًا تمامًا في هذه النقطة”.

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