سيتي يعلن إصابة جيسوس

ويحل سيتي ضيفا على بورنموث ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأفاد سيتي في بيان يوم الأحد: “يمكننا أن نؤكد إصابة جابريل جيسوس في الركبة خلال تدريبات الفريق، ولذلك سيغيب عن مباراة اليوم ضد بورنموث”.

واضاف البيان “المهاجم البرازيلي سيعود للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي”.

وأتم بيان سيتي “الجميع في نادي مانشستر سيتي يتمنون له الشفاء العاجل”.

ويسعى سيتي للفوز لرفع رصيده إلى 7 نقاط حتى لا يبتعد مبكرا عن ليفربول المتصدر بتسع نقاط من 3 مباريات.

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