الجيش التونسي ينقذ 18 مهاجرا من الغرق قادمين من ليبيا

تونس 25 أغسطس 2019 (وال) – تمكن الجيش التونسي، أمس السبت، من إنقاذ 18 مهاجرا غير شرعيا، من جنسيات مختلفة من الغرق، بشواطئ مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوبي تونس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية، بأن المجموعة المهاجرة تعطل مركبها على بعد 50 ميلا من شواطئ مدينة جرجيس، قادمين من ليبيا باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة أنباء تونس (وات).

وانتشل الهلال الأحمر التونسي، في شهر يوليو، جثث 38 مهاجرا، بعد غرق قارب قبالة سواحلها الأسبوع الماضي.

وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

وباتت ليبيا، تشكل البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة، الذين يتوجهون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر. (وال – تونس)

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