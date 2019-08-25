بحث التسهيلات التجارية بين ليبيا و عمان

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة مصراتة محمود الشاوش رئيس الغرفة التجارية لسلطنة عمان عبد السلام يحيى، اليوم الأحد.

وفور وصول يحيى لمدينة مصراتة أجرى سلسلة من الاجتماعات كانت بحضور عضو لجنة إدارة الغرفة التجارية في مصراتة إيهاب العويب، وناقش الشاوش ويحيى التسهيلات التجارية بين ليبيا وسلطنة عمان وتسهيل إجراءات السفر لرجال الأعمال الليبيين.

من جانبه شدد رئيس غرفة التجارة في عُمان على أهمية مشاركة البلدين في المحافل والمعارض التجارية التي تقام في البلدين.

وكانت ليبيا قد شاركت في أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال، الذي نظم في سلطنة عُمان خلال مطلع الشهر الجاري تحت شعار “الاستثمار والطاقة المتجددة” بتنظيم الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ضمن مهرجان صلالة السياحي 2019.

ومثل الوفد الليبي مجموعة من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمارات في الطاقة النظيفة وعدد من خبراء الطاقة والمهتمين بمشاريع التنمية.

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