من سلم البغدادي المحمودي إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية عبد الكريم الزبيدي – الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع – إن من يتحمل مسؤولية تسليم آخر رئيس وزراء (أمين اللجنة الشعبية العامة) في نظام العقيد الراحل معمر القذافي البغدادي المحمودي إلى ليبيا حكومتي الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي السابقتين.

وقبل أن يرد على الانتقادات بخصوص تسليم المحمودي البغدادي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي اعتبر الزبيدي في مقابلة متلفزة، السبت، أن «حملة تشويه تستهدفه” مؤخرا وزادت من تمسكه بالترشح للرئاسة»، مؤكدا أنه لم يفكر البتة في سحب ترشحه.

وأوضح الزبيدي أن حكومة الباجي قائد السبسي صادقت على ترحيل البغدادي المحمودي وتم تنفيذ القرار في عهد حكومة حمادي الجبالي. و بعدما نفى وفاة المحمودي بسبب تدهور حالته الصحية ،اشار إلى أن وزارة الدفاع لا دخل لها في قرار الترحيل ولم يتم استشارتها في الموضوع بل هي فقط تطبّق الأوامر، وفق قوله.

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