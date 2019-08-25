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حسن نصر الله يهدد: على الجيش الإسرائيلي أن ينتظر ردا وشيكا على الحدود

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني إنه على الجيش الإسرائيلي القابع على الحدود أن ينتظر ردًا وشيكًا من عناصر الحزب.
وأضاف في خطاب اليوم الأحد، “من الآن فصاعدًا نحن سنواجه الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان، عندما تدخل إلى سماء لبنان سنعمل على إسقاطها”.
وتابع: “انتهى الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل منطقة في لبنان وتبقى آمنة”.
وقال: “الهجوم الإسرائيلي في سوريا استهدف مواقع لحزب الله”.
وأضاف أن لبنانيين قتلوا في الضربات الإسرائيلية على سوريا أثناء الليل. وتابع: “إذا قتلت إسرائيل أيًا من إخواننا في سوريا فسنرد في لبنان وليس في مزارع شبعا”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الشبح حسن زعبله اكبر جعجاع مثل باقى اخوانه من المفلسين الذين يقودوا قطيع من الخرفان من الامعات فتجد مقاتل ما يسمى حزب الله وهو حزب المرشد يقبل المصحف ثم يذهب لقتل المسلم السنى الموحد بالله وتجده فى ذكرى استشهاد الحسين يلطم ويلبس السواد ويضرب نفسه بالجنازير حتى تسير منه الدماء ماهذا الغباء هل تعترضون على قضاء الله الذى اراد للحسين هذا المصير ولا يستطيع احد ان يغير قضاء الله وقدره والمسلم مطالب بالايمان بالغيب قبل الصلاة والصيام والزكاة فهى اول صفة من صفات المتقين بسورة البقرة من اول قوله تعالى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة … فلا يستطيع احد ان يغير المكتوب فى اللوح المحفوظ وقبل خلق الانسان فهل تستطيع ان تقتل الدجال مستحيل طبعا لان من يقتله هو السيد المسيح باذن الله وهل تستطيع ان تمنع ياجوج وماجوج من الافساد فى الارض ولا يقدر عليهم هذه المرة الا الله وحده بينما السيد المسيح ومن معه من المؤمنين سيحتموا منه بجبل الطور فى سيناء .المهم ان حسن نصر وايران وحماس يقدموا خدمات جليلة لاسرائيل بغباوتهم لانهم يفرقوا بين المسلمين ويستهاموا فى صفقات سلاح ضخمة مع امريكا يذهب جزء منها لدعم اسرائيل لهذا تجد اسرائيل حريصة على حياتك اكثر من حرصك عليها واختبائك تحت الارض كالشبح وهى تعرف اين انت وقد بكون احد حراسك تابعا لهم فاسرائيل تدرك جيدا انه لو توحدت صفوف المسلمين تزول اسرائيل فورا لهذا تعتمد على غباوتكم لصالحها وكل ما تفعله معكم ومع حماس مجرد صفعة على القفا فقط ولا تريد ان تقضى عليكم لانه ليس فى صالحها فانتم كنز لاسرائيل ودوة فارغة وتحت العمة مهلبية غبية

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