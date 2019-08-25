حسن نصر الله يهدد: على الجيش الإسرائيلي أن ينتظر ردا وشيكا على الحدود

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني إنه على الجيش الإسرائيلي القابع على الحدود أن ينتظر ردًا وشيكًا من عناصر الحزب.

وأضاف في خطاب اليوم الأحد، “من الآن فصاعدًا نحن سنواجه الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان، عندما تدخل إلى سماء لبنان سنعمل على إسقاطها”.

وتابع: “انتهى الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل منطقة في لبنان وتبقى آمنة”.

وقال: “الهجوم الإسرائيلي في سوريا استهدف مواقع لحزب الله”.

وأضاف أن لبنانيين قتلوا في الضربات الإسرائيلية على سوريا أثناء الليل. وتابع: “إذا قتلت إسرائيل أيًا من إخواننا في سوريا فسنرد في لبنان وليس في مزارع شبعا”.

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