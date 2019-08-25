بالفيديو – أتليتكو يفك عقدة ليجانيس بانتصاره المفضل

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة البديل فيتولو، بعد مجهود رائع من جواو فيليكس.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد ليجانيس عند 0 من النقاط في المركز الأخير.

الفوز هو الأول على الإطلاق لـ أتليتكو مدريد على ملعب بوتاركي بالدوري الإسباني، بعد أن تعادل عليه في 3 زيارات سابقة.

أتليتكو كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 33 بواسطة ألفارو موراتا بعد تلقيه تمريرة طولية من كييران تريبير، لكن المهاجم الدولي الإسباني لم ينجح في تجاوز الحارس خوان سوريانو.

في الشوط الثاني، حاول ليجانيس مباغتة أتليتكو، ونفّذ جوناثان سيلفا ركلة حرة مباشرة ارتدت من عارضة يان أوبلاك.

هجمات ليجانيس تواصلت، وكاد خابي إيراسو أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 58، لكن يان أوبلاك تألق وأبعد الكرة مصححا الخطأ الدفاعي لزملائه.

دييجو سيميوني استشعر الخطأ، فقرر الدفع بتغيير هجومي متمثلا في فيتولو بالدقيقة 60، وسحب ماريو إيرموسو الظهير الأيسر.

المكافأة جاءت في الدقيقة 71، عندما اخترق جواو فيليكس منطقة جزاء ليجانيس من الجهة اليمنى، وأعطى تمريرة رائعة لـ فيتولو الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

كوكي خاض مباراته رقم 417 بقميص أتليتكو، وكاد أن يحتفل بتمريرة حاسمة لـ ألفارو موراتا في الدقيقة 83، لكن مجهود المهاجم الإسباني الرائع أُجهِض بتصدٍ جديد لـ سوريانو.

ليكتفي أتليتكو مدريد بفوز واحد، وينتصر بنتيجته المفضلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا