العلاقات المصرية – الأوزبكية.. فى ندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، ندوة عن العلاقات المصرية الأوزبكية، بحضور السفير أيبك عارف عثمانوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر.

يأتي ذلك في إطار احتفال جمهورية أوزبكستان بعيدها الوطني والذي يحل في الأول من سبتمبر من كل عام.

وتحدث السفير أيبك عارف عثمانوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر، عن عمق العلاقات بين البلدين وكذلك ثمرة الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة الرئيس السيسي العام الماضي لدولة أوزبكستان.

فيما أشاد النائب عبدالسلام الخضراوي عضو مجلس النواب ورئيس مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بطبيعة العلاقات بين البلدين، وأكد على مدى الإصرار لدي الدولتين لتوطيد هذه العلاقات وتعزيزها.

وجاءت الندوة بعنوان أوزبكستان الحاضر والمستقبل، وتم خلالها مناقشة ما شهدته جمهورية أوزبكستان من نجاحات وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية وذلك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع إطلالة عن العلاقات المصرية الأوزبكية التي تشهد مزيدًا من التطور والتعاون في مختلف المجالات منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي جمهورية أوزبكستان وما شهدته تلك الزيارة من توقيع عديد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وكان ذلك محور حديث المتحدثين.

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