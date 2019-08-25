قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعترض 6 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير (6) صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكل المحاور الأخرى.

ووصف المالكي الأعمال العدائية والإرهابية الحوثية بجرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

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