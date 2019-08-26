قرع أجراس الكنائس الأمريكية في ذكرى بداية العبودية

دقت أجراس الكنائس أمس الأحد، في الكنائس ومباني البلدية والحدائق الوطنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 400 لبداية العبودية في البلاد.

ويعد دق الأجراس جزءا من مبادرة وطنية لجعل الأميركيين يدركون الأهمية التاريخية لوصول الأفارقة إلى ولاية فرجينيا، التي كانت مستعمرة بريطانية آنذاك، في نهاية أغسطس 1619.

وقامت كاتدرائية واشنطن الوطنية بقرع أكبر جرس جنائز بها لمدة دقيقة في الساعة 1500 مساء (19:00 بتوقيت جرينتش) للاحتفال بالذكرى السنوية.

وكان متوقعا أن تنضم الكنائس في بوسطن وأتلانتا وغيرها من المدن الكبرى، وكذلك خدمة المتنزهات القومية الأمريكية.

وقال القس راندولف مارشال هوليريث، رئيس كاتدرائية واشنطن الوطنية، في بيان، إن الأجراس دقت تقديرا واعترافا بقوة الأفارقة في وجه الظلم والتجريد من الإنسانية.

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