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الجيش يستعد لدخول غريان

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت كتيبة العاديات المقاتلة التابعة للجيش الوطني، سيطرة الجيش على بوابة القضامة، عبر مقطع فيديو يظهر تواجد أفراد الجيش الوطني في البوابة.

وأشارت الكتيبة، أن تقدمات الجيش مازالت مستمرة، بعد أن أحكمت سيطرته على منطقة غوط الريح وبوابة القضامة.

وأوضحت كتيبة العاديات المقاتلة، أن مستشفى غريان استقبل 12 قتيلا من قوات الوفاق، بينهم القائد الميداني “وليد البشير بلحاج” وآخرين يُشتبه انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت كتيبة 111 مشاة في الجيش الوطني، أن بعض الذين يقاتلون مع الوفاق في غريان، سلّموا أسلحتهم للجيش الوطني وأعلنوا انضمامهم لقوات الجيش، بعد عمليات التنسيق التي أشرفت عليها الكتيبة.

وأشارت الكتيبة، أن أفراد الجيش الوطني، ينتظرون أوامر القيادة العامة، للتحرك نحو مدينة غريان.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • عندما دخل الجيش غريان اول مرة هون الخرفان من شأن غريان وعندما دخلوها بالغدر والخيانة وهولوا من شأنها كانهم فتحوا عكا والان بعد ان يحررها الجيش ماذا سيقولون نحن لا نهون ولا نهول من شأن المدينة فهى مثل اى مدينة ليبية واجب على الجيش الوطنى تطهيرها من الخوان المفسدين فى الارض ثم الانتقال الى مدينة اخرى حتى تتحرر كل المدن الليبية من شر خلق الله عملاء قطرائيل الصهيونية وحتما سيهزم الجيش الوطنى مليشيات موزه حمالة الخطب وبعلها البغل حمد وابنها الطفل المدلل تميم

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