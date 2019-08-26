الوفاق : تقليص عدد مديريات الأمن

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تقليص عدد مديريات الأمن في مناطق غرب وجنوب البلاد، من خلال عملية دمج شملت عدد من المديريات في مديرية واحدة ضمن خطتها لإعادة هيكلة وتنظيم قطاع الشرطة.

وشملت سلسلة القرارات التي أصدرها المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا 24 مديرية أمن في مناطق الجنوب والغرب حيث تقرر دمجها في 7 مديريات أمن

ووفق قرار المفوض بوزارة الداخلية رقم (1502) لسنة 2019 الصادر في 20 أغسطس الجاري، فقد تقرر دمج مديريات أمن (غريان – الأصابعة) بمديرية أمن واحدة تسحت مسمى «مديرية أمن غريان» ويكون مقرها بلدية غريان.

ونص قرار باشاغا رقم (1320) لسنة 2019 الصادر في على دمج مديريات أمن (براك الشاطئ – القرضة الشاطئ – الشاطئ الغربي) بمديرية أمن واحدة تحت مسمى «مديرية أمن الشاطئ» ويكون مقرها براك الشاطئ.

كما تقرر دمج مديريات أمن (نسمة – مزدة – الشقيقة – الشويرف) بمديرية أمن واحدة تحت مسمى «مديرية أمن مزدة» ويكون مقرها بلدية مزدة، وفق القرار رقم (1504) لسنة 2019 الصادر في 20 أغسطس الجاري.

وتقرر كذلك دمج مديريات أمن (الجميل – راقدالين – زلطن – باطن الجبل) بمديرية واحدة تحت مسمى «مديرية أمن الجميل» ويكون مقرها بلدية زلطن، وفق نص القرار رقم (1510) لسنة 2019 الصادر يوم 20 أغسطس.

وتقرر أيضا دمج مديريات أمن (يفرن – الرياينة – ككلة) بمديرية أمن واحدة تحت مسمى «مديرية أمن يفرن» ويكون مقرها بلدية يفرن، وفق القرار رقم 1508) لسنة 2019 الصادر في 20 أغسطس.

كما تقرر دمج مديريات أمن (الرحيبات – جادو – الحرابة – كاباو – الرجبان) بمديرية أمن واحدة تحت مسمى «مديرية أمن جادو» ويكون مقرها بلدية جادو، وفق القرار رقم 1506) لسنة 2019 الصادر يوم 20 أغسطس.

وقررت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلغاء مديريات أمن الزاوية الغرب وأمن الزاوية الجنوب ونقل كافة مكاوناتها الإدارية إلى مديرية أمن الزاوية، وآلت كافة اختصاصاتها وأصولها الثابتة والمنقولة (آليات – أسلحة – ذخائر والأعضاء العاملين بها من ضباط صف – ضباط – موظفين) إلى مديرية أمن الزاوية، وفق القرار رقم (308) لسنة 2019 الصادر يوم 24 فبراير الماضي.

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