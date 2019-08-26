حقيقة شائعة نبأ وفاة البغدادي المحمودي

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى مصدر من عائلة البغدادي المحمودي، ما تردد من أنباء عن وفاة المحمودي، مؤكدا أنه يعاني من أوضاع صحية حرجة.

وأكد المصدر أنهم يستغربون من ترديد مثل هذه الأنباء، وممن يقف وراءهما ، مضيفا أن المحمودي يعيش ظروف صحية حرجة جراء عدم السماح له بتلقي العلاج المناسب نتيجة حرمانه من فرصة العلاج خارج السجن على الرغم من حصوله على حكم محكمة مدعوم بقرار من وزارة العدل للإفراج الصحي.

وأضاف المصدر أن العائلة تمكنت من التواصل مع البغدادي، للاطمئنان عليه بعد بناء وفاته، إلا انهم وجدوه في حالة صحية حرجة، مجددا مناشدة الجهات المسؤولة للعمل على تنفيذ حكم الإفراج الصحي الذي يتيح له فرصة تلقي العلاج وإنقاذ حياته.

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