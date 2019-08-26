ترامب: لم أتفاجأ بوزير خارجية إيران أمس كنت على علم بوجوده

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر القادم.

وفي كلمة للصحفيين، على هامش لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قال ترامب إن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن.

وتطرق إلى الأزمة الإيرانية، وقال إنه لم يتفاجأ من زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أمس لفرنسا، وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بها مسبقا، إلا أنه رفض الإجابة بصورة واضحة عما إذا كان جرى عقد لقاءات بين ظريف ومسئولين أمريكيين على هامش الزيارة.

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