مشاكل منظومة الجوازات

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عن “إنقاذ” منظومة الجوازات من انهيار كان قد يتسبب في فقدان كافة البيانات مؤكدة أن العمل جار لترقية النظام وتطويره، مشيرة في الوقت عينه إلى أن هذا التطوير يحتاج إلى فترة زمنية لم تحددها وهو ما يفرض التعامل مع المنظومة بأقل قدر ممكن من “الأحمال الإضافية” إلى حين ترقيتها حسبما ورد بالبيان.

وأشار البيان إلى أن كل الأخطاء التي وقعت في السابق تعد شأنا داخليا وتتحمل المصلحة وحدها “وزره” مؤكدة بأنه لا ينبغي للمرضى والحالات العاجلة تحمل تبعات ذلك، مؤكدة التزامها بتوفير جوازات سفر للحالات الطارئة.

وأكد البيان على العاملين في مراكز الجوازات بضرورة تطبيق القانون والابتعاد عن المحاباة والوساطات وتقديم الخدمات لمستحقيها دون تمييز.

وطالبت المصلحة العاملين في الفروع بإعداد قوائم وإرسالها بــ”واتس آب” بعد استيفاء كافة الإجراءات والتخزين بالمنظومة لإتمام إجراءات الحالات المستعجلة مشيرة إلى أن الأمر سيحتاج إلى فترة يسيرة لتعود الأمور إلى طبيعتها.

وكانت مصلحة الجوازات والجنسية وشوؤن الأجانب في المنطقة الشرقية قد أعلنت في يوليو الماضي التوقف عن استلام طلبات جوازات السفر.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية حينها في بيان أن وقف استلام طلبات الجوازات جاء بسبب الأعطال في منظومة التصوير ونفاد خام جواز السفر بقسم الطابعة.

وبلغ عدد معاملات المواطنين المكدسة في المنطقة الشرقية والتي قام أصحابها بالتصوير وينتظرون طباعة جوازاتهم أكثر من 48 ألف معاملة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا