قمة السبع الكبرى تتعهد بـ20 مليون دولار لمكافحة حرائق الغابات في أمريكا الجنوبية

تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى بتقديم مساعدات عاجلة لمكافحة الحرائق المروعة في غابات الأمازون بأمريكا الجنوبية بقيمة 20 مليون دولار، حسبما أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الإثنين بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر انعقاد القمة بمدينة بياريتز الفرنسية.

وقال ماكرون إنه من المقرر كخطوة ثانية بدء مبادرة للأمازون خلال الجمعية العام للأمم المتحدة، موضحًا أن المبادرة ستدور حول إعادة تشجير المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن ماكرون وضع قضية حرائق الغابات في الأمازون في جدول أعمال القمة في اللحظات الأخيرة قبل انعقادها.

وتشتعل في البرازيل حرائق غابات، تعتبر الأشد منذ سنوات. وبحسب بيانات وكالة الفضاء البرازيلية (أي إن بي إي)، فإن عدد الحرائق ارتفع منذ بداية هذا العام بنسبة 83% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

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