ترامب: المباحثات التجارية الحالية مع الصين أهم من أي وقت مضى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات الحالية مع الصين حول الخلاف التجاري بين البلدين “أهم من أي وقت مضى” لأن الولايات المتحدة تمر بوضع جيد اقتصادياً، فيما الصين “تخسر ملايين الوظائف”.

وأكد عند سؤاله عن خطوته التالية بشأن الحرب التجارية مع بكين أن “كل شيء ممكن”، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز في فرنسا.

وتابع “أستطيع القول إننا نجري مباحثات هامة جداً، ويمكنني القول إنها أهم من أي وقت مضى”، موضحاَ “أعتقد أن ذلك يعود في معظمه لوضعنا الجيد. الصين بلد رائع، وأعتبر الرئيس شي جينبينغ قائداً رائعاً”.

وأضاف “انظروا، هم يخسرون الملايين والملايين من الوظائف، ويتعاونون مع دول أخرى، إذا كنت أنا مكانهم، سأرغب في عقد اتفاق”.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن مسؤولين صينيين تواصلوا السبت مع الولايات المتحدة ودعوا الأمريكيين إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات”، مضيفا “سنعود إذا إلى طاولة المفاوضات”. وتحاول الولايات المتحدة أن ترغم الصين على إجراء إصلاحات أساسية في نظامها التجاري من أجل وضع حد للسرقة الفكرية والإعانات المنخفضة للشركات وبهدف فتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأميركية.

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