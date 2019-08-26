روما يفقد بيروتي لمدة شهرين

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه: “بعد إصابته يوم السبت، دخل دييجو بيروتي الفحص الطبي صباح الإثنين لمعرفة المزيد عن حالته”.

وأضاف البيان “الفحوصات أظهرت وجود تمزق في عضلة الفخذ. ومن المتوقع أن يبتعد اللاعب لمدة تترواح بين 45 أو 60 يومًا”.

وأتم البيان “بيروتي بدأ بالفعل برنامجه التأهيلي”.

وغاب بيروتي عن مباراة جنوة التي انتهت بالتعادل 3-3 في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي.

بيروتي شارك في 13 مباراة فقط خلال الموسم الماضي بأكمله بسبب تعرضه للإصابات.

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