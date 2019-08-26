حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تألق صلاح ولاعب يخطف الأضواء بعيدا عن الكبار

ما بين سقوط مانشستر يونايتد وتوتنام وأرسنال، واستمرار انتصارات ليفربول، يرصد لكم FilGoal.com الأفضل والأسوأ في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قمة الجولة

لأن الجولة شهدت إقامة قمة، لذا سنضعها تحت المجهر قليلا، محمد صلاح سجل هدفين ليتواجد ضمن سباق الهدافين الذي يتصدره تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي ونجم اختيارات لعبة فانتازي الدوري.

هجوم ليفربول أصبح ثاني أفضل هجوم في الدوري بعد مانشستر سيتي بعد وصوله للهدف التاسع فيما يأتي الوصيف الأزرق السماوي في المقدمة بـ10 أهداف.

لكن خط دفاع الحمر ليس الأفضل في المسابقة حتى الآن، بل ليستر سيتي هو الأفضل باستقباله هدفين في 3 مباريات حتى الآن.

صلاح كان أفضل لاعب في المواجهة لكن من كان الأفضل في الجولة؟

الأفضل في الجولة حتى الآن هو سيباستيان هالر مهاجم وست هام يونايتد، الفرنسي صاحب الـ25 عاما قاد فريقه للفوز ضد واتفورد بنتيجة 3-1، بعدما شارك في خسارة فريقه بنتيجة 5-0 من مانشستر سيتي وغاب عن مواجهة برايتون، قاد المطارق لتحقيق الفوز الأول.

ليس هالر فقط، أيضا سيرخيو أجويرو قدم أداء متميزا للغاية ضد بورنموث مع ديفيد سيلفا، وإن كان الأخير أفضل نوعا ما لأنه صنع هدفين منهم هدفا لأجويرو ومساهمته في صناعة اللعب كانت رائعة.

بالطبع معهم محمد صلاح الذي سجل هدفا رائعا ضد أرسنال وتسبب في ركلة جزاء وسجلها بدوره، والأمر ذاته مع جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي الذي قدم أداء متميزا ضد شيفيلد يونايتد وفيليبي أندرسون لاعب وست هام.

مانشستر سيتي قدم أداء متميزا للجولة الثالثة مع مدربه بيب جوارديولا، وكذلك ليفربول واصل انتصاراته مع يورجن كلوب وأخيرا روي هودجسون مع كريستال بالاس وكذلك مانويل بيللجريني مع وست هام وبراندن رودجرز الذي حصد حتى الآن 5 نقاط في الدوري ويحتل المركز الرابع.

في رأيكم من المدرب الأفضل في الجولة الثالثة؟

هدف محمد صلاح الثاني ضد أرسنال كان متميزا للغاية

وهدف آشلي بارنز ضد ولفرهامبتون كان رائعا

وأيضا هدف هاري ويلسون من ركلة حرة ضد مانشستر سيتي كان جميلا للغاية

وهدف سيباستيان هالر من مقصية ضد واتفورد

أيضا هدف موسى جينيبو الرائع لساوثامبتون ضد برايتون

في رأيكم أيهم كان أفضل هدف؟

أفضل تصدي

الخيارات هنا قليلة، مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد قدم أداء أكثر من رائعا ضد توتنام، وتصدى ببراعة لمحاولة سون هيونج مين إدراك التعادل.

أيضا هناك تصدي لبن فوستر حارس مرمى واتفورد ضد سيباستيان هالر مهاجم وست هام يونايتد.

في وجهة نظرك أيهما أفضل؟

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا