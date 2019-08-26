توسعة المنطقة الحرة بمصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة حسين بن حميدة وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق برفقة وكيل الوزارة فتحي أونيس، رفقة منسق الشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي محمد اصميدة وذلك في المنطقة الحرة مصراتة وميناء مصراتة.

واستعرض بن حميدة خلال اللقاء خطة العمل في السنوات الأربع القادمة من توسعة للمنطقة والانتقال لتجهيز الموقع بالعقلة.

ومن جهته أكد العيساوي أن المناطق الحرة رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني ومصدر دخل للعملة الصعبة مشددا على ضرورة البدء بإجراءات الاستثمار في المنطقة بنظام “بي أو تي”، وفي السياق ذاته أشار “أونيس” إلى ضرورة إتمام إجراءات التخصيص واستكمال البنية التحتية المتوقفة، فيما بيَّنَ المنسق الاقتصادي لرئيس المجلس أن إجراءات التخصيص في مراحلها النهائية ومن المتوقع صدور قرار بشأنها في الأيام القادمة.

كما زار العيساوي اليوم الاثنين الشركة الليبية للحديد والصلب واستمع إلى نبذة مختصرة عن الشركة وبحث مع العاملين إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجه الشركة، كونها من أهم المرافق الحيوية التي تعتمد عليها الدولة الليبية.

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