اخر تطورات الأوضاع العسكرية بغريان

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق مصطفى المجعي أن اشتباكات عنيفة تدور في ضواحي مدينة غريان.

وقال المجعي إن “طائرات حفتر شنت صباح اليوم الاثنين أربع غارات جوية على قوات الوفاق جنوب غريان على بعد حوالي 15 كم عن غريان” موضحا “أن الغارات كانت قوية وأدت إلى تقدم قوات حفتر في بعض النقاط التي كانت قوات الوفاق تتمركز فيها إلا أن قوات الوفاق بدأت في استرجاع التمركزات التي انسحبت منها”.

وأضح المجعي أنه تم إرسال تعزيزات لدعم قوات الوفاق في غريان مشيرا إلى “أن التعزيزات قادمة من طرابلس والزاوية ومصراتة”.

وأكد المجعي أن الاشتباكات زادت حدتها اليوم الاثنين موضحا أنه خلال يوم أمس الاحد كان هناك مناوشات متقطعة بين الطرفين فقط.

وحول الأوضاع في العاصمة طرابلس أكد المجعي أن محاور القتال تشهد حالة من الهدوء الحذر في المدينة.

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