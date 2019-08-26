ترامب: لست منفتحا على تعويضات لإيران.. وقد تحصل على خطوط ائتمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه ليس منفتحا على منح إيران تعويضات عن العقوبات التي تفرضها واشنطن على اقتصادها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.

بيد أنه قال في مؤتمر صحفي خلال قمة لمجموعة السبع في بياريتس بفرنسا، إن دولا عديدة ستقدم خط ائتمان لإيران لتمكينها من تسيير أمورها.

وأضاف: “لا لن ندفع، نحن لا ندفع، لكنهم ربما يحتاجون بعض المال ليمكنهم من تدبير أمورهم في ظل أوضاع صعبة وإذا احتاجوه، وسيكون ذلك بضمان النفط وهو بالنسبة لي ضمان كبير ولديهم الكثير منه.. لذلك فإننا نتحدث عمليا عن خطاب ائتمان.. سيكون من دول عديدة.. دول عديدة”.

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