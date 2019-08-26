مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن

وَقَّع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وصاحب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، مذكرة تفاهم تجمع وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة الذي يقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

يأتي ذلك برعاية صاحب الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة كونها جزءاً من الموروث الثقافي السعودي لاستكشاف إمكان الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي، عن تشرف الاتحاد السعودي للهجن بخدمة ضيوف الرحمن من خلال عدد من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق بنود رؤية المملكة 2030 التي يعمل الجميع علي تحقيقها.

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