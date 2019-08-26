مدربه: حجازي مازال يحتاج 5 أسابيع للتعافي.. شخص عظيم يبكي لكي يعود قريبا

وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم.

وقال بيليتش: “حجازي مازال يحتاج من 4 لـ 5 أسابيع أخرى من أجل التعافي من إصابته”.

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة birminghammail “حجازي شخص عظيم وأنتم – الصحفيون – تعرفون ذلك أكثر مني”.

وواصل “هو يبكي لكي يعود في أقرب وقت ويشارك معنا”.

وتابع “تواجد لاعب مثل حجازي في تشكيل فريقك يعد أمرا عظيما. هو شخصية جيدة جدا”.

وأتم “ولكن للأسف مازال بعيدا عن المشاركة. يحتاج لـ 5 أسابيع جديدة”.

آخر ظهور لـ حجازي مع وست بروميتش ألبيون كان في الـ 14 من شهر مايو أمام أستون فيلا.

وفي حالة عودة حجازي في الموعد المحدد له، من المنتظر تواجده في قائمة فريقه أمام فولام في الـ 14 من شهر سبتمبر المقبل.

وحصد وست بروميتش ألبيون 9 نقاط من أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ويحتل المركز الثامن.

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