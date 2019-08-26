المصائب تتوالى يا يونايتد.. لوك شاو قد يغيب 5 أسابيع بسبب الإصابة

مانشستر يونايتد خسر أول ثلاث نقاط في الدوري عندما سقط على ملعبه أمام كريستال بالاس. 3 نقاط ضائعة جاءت بعد ضياع نقطتين أيضا بالتعادل مع ولفرهامبتون في الجولة الثانية.

لكن المصائب لم تتوقف هنا، مع احتمالية غياب لوك شاو لفترة طويلة.

صحيفة ديلي ميل كشفت في تقرير حصري لها اليوم الاثنين احتمالية غياب لوك شاو لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة.

شاو يعاني من تمزق في العضلة الخلفية قد يجعله غير متاحا للعب لفترة ليست بالقصيرة، وفقا للتقرير الإنجليزي.

الأشعة التي خضع لها شاو بعد خروجه مصابا أمام كريستال بالاس، جاءت نتيجتها أسوأ مما هو متوقع. الإصابة عبارة عن تمزق في العضلة.

ومن المنتظر أن يخضع شاو لفحوصات طبية جديدة، لتحديد المدة النهائية لغيابه وفقا لـ ديلي ميل.

صاحب الـ 24 عاما لن يكون متاحا لـ مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون وليستر سيتي ووست هام وأرسنال، مع احتمالية لزيادة مدة الغياب.

أولى سولشاير مدرب مانشستر يونايتد من المنتظر أن يدفع بـ أشلي يونج كأساسي، مع وجود ماركوس روخو كخيار بديل، لتعويض المصاب شاو.

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