لاعب كريستال بالاس ينتقد حساب ناديه على تويتر بسبب السخرية من يونج

حساب كريستال بالاس نشر مقطع فيديو لمراوغة لاعبه ويلفريد زاها لـ أشلي يونج ظهير مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي انتهت بانتصار الضيوف 2-1 على ملعب أولد ترافورد يوم السبت الماضي.

ليعيد تاونسيند نشر تغريدة ناديه ويعلّق عليها:

“جناح عمره 34 عاما في مواجهة واحد من أفضل أجنحة الدوري، يتم تدميره مرتين ورغم ذلك يظل قادرا على إبعاد العرضية، يتوجب علينا أن نصفق له، لا أن نسخر منه”.

وأرفق تغريدته بوسم: “الاحترام”.

تاونسيند شارك بديلا في المباراة بالدقيقة 80، وشهد تسجيل جوردان آيو للهدف القاتل الذي خطف نقاط المباراة للضيف اللندني.

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