ماكرون: جونسون ربما يلعب بوكر في اتفاق البريكست

قال الرئيس الفرنسي ماكرون، عبر قناة “فرانس 2″، إن رئيس وزراء بريطانيا جونسون، ربما يكون يلعب بوكر في اتفاق البريكست، هو شخص ذكي.

وتابع، ماكرون، أجريت معه نقاشا جيدا، هو يرغب في تبسيط الأمور فيما يتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن مطالب جونسون ستعني أن السلع التي لا تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي يمكن أن تصل إلى سوق التكتل عبر بريطانيا ، “وهذا ما يريده، ونحن لا يمكننا أن نقبل بذلك”.

وأوضح ماكرون أنه يمكن قبول التعديلات الفنية التي لا تغير بصورة جوهرية اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض حوله في عهد تيريزا ماي سلفة جونسون، لكن في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق، “نحن مستعدون. سيكون أمرا صعبا ولن يكون ذلك جيدا”.



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